ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ (ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್) ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ (ಜ್ಯೋತಿ ರೈ) ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಗಳದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಬಂದರೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೋ ಎಂದ ಜ್ಯೋತಿ!
ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ನಟ ಮುಖೇಶ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ, ತಮಗೆ ಈ ಶೋನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವುದೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಮುಖೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವರ್ತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಚೈತ್ರಾ ರೈ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖೇಶ್ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಖೇಶ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಜೊತೆ ನನಗೂ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು!
ಮುಖೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖೇಶ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ನೀನೇನು ಅಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಧೋರಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅನುಭವವೇನು, ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇನು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖೇಶ್ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಶಾಕ್!
ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಮುಖೇಶ್ಗೂ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮುಖೇಶ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಆಟವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮುಖೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಈಗಿನ ವರ್ತನೆಯವರೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.