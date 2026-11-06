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- ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್: ನಟ ಸೂರ್ಯ 'ಸೀನ್' ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್: ನಟ ಸೂರ್ಯ 'ಸೀನ್' ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಸೂರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ 'ವೀರಭದ್ರುಡು' ಮತ್ತು 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಸೀನ್' ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೊಡೆದ್ರಾ? ಇಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೂರ್ಯ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂ
ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸೋ ಹೀರೋ ಸೂರ್ಯ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೀನ್' ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 'ರೋಮಾಂಚಂ', 'ಆವೇಶಂ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಮಾಧವನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಸ್ಲೆನ್, ಲಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 6, 2026) ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೈಲಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಒಂಥರಾ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಸೂರ್ಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರಾ? ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ
ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ (ಸೂರ್ಯ) ಒಬ್ಬ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವರನ್ನ ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ (ಲಾಲ್) ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಇವರನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹೊಸ ಕೇಸ್ ಒಂದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೇಸ್ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುತ್ತವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಈ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೀತಾರೆ. ಮಾಯಾ (ನಜ್ರಿಯಾ) ಅವರನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ್ (ನಸ್ಲೆನ್) ಪಾತ್ರವೇನು? ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಬಾಕಿ ಕಥೆ.
ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಮಾಧವನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಹೇಳಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೂರ್ಯ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸದೆ, ತಮಾಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಫನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡೋ ಚರ್ಚೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಖತ್ ಮಜಾವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಜ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಸೀನ್ಗಳು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂಗಾಮ, ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ವಾವ್ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆದಾಗ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಜ್ರಿಯಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಕಥೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ.
ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಓಕೆ. ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸೀನ್ಗಳು ನಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಜಿಎಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಪಾತ್ರದ ವರ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹಜ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ವಿಲನ್ ಅನ್ನ ಹೀರೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್.
ಮರ್ಡರ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡದೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾರಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಸ್ಲೆನ್ ನಡುವಿನ ಸೀನ್ಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 'ಸೀನ್' ಸೂರ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋ ಕ್ರೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸೂರ್ಯ ನಟನೆ, ನಸ್ಲೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವೀಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್, ಸ್ಲೋ ಕಥೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗದ ಕಾಮಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಸೂರ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಳೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿದ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಈ ತರಹದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಸ್ಲೆನ್ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸೀನ್ಗಳು ಹೈಲೈಟ್. ಮಾಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆನಂದ್ ರಾಜ್, ಲಾಲ್ ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿನೀತ್ ಆಗಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿದೆ. ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಡುಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಆರ್.ಆರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಮಲ್ ಸಾಬು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಪಾತ್ರದ ನ್ಯೂನತೆ ಸುತ್ತಲೇ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಆಗಿ: ಸೂರ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಸಿನಿಮಾ. ಹೊಸ ತರಹದ ನಟನೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ರೇಟಿಂಗ್: 2.75
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