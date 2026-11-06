ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 'ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ (ವಿನಾಯಿತಿ) ಆದೇಶ, 2026'ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮಿಳರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ—ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ನೋಂದಾಯಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳರು ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ—ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ (Exemption) (Amendment) ಆರ್ಡರ್, 2026' (ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರ (ವಿನಾಯಿತಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಆದೇಶ, 2026) ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ 'ವೀಸಾ ಕೈಪಿಡಿ' (Visa Manual) ಕುರಿತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ವೀಸಾ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನೇಪಾಳ ಅಥವಾ ಭೂತಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ವೀಸಾ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ (Immigration Officer) ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಭಾರತದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ತಮಿಳು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 9, 2015 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ನೋಂದಾಯಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ, ಭೂಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮಿಲಿಟರಿ ನೌಕೆಗಳ ವಿದೇಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅವರು ಮಾನ್ಯವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 'ಮಿಲಿಟರಿ ಹಡಗು ದುರಸ್ತಿ ಪರವಾನಗಿ'ಗಳನ್ನು (Military Ship Repair Permits) ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2024 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಪಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವರ್ಗದ ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ವಿನಾಯ್ತಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2009 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ 'ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ'ಯನ್ನು (Computerised National Identity Card) ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು 1965ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ತದನಂತರ 2009ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಪುರದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಆ ದೇಶಗಳು ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ 2009ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.