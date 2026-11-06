ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. 10 ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.06) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ (CBSE) ಮಂಡಳಿ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2027ರ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (Practical Exams) ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Internal Assessment) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ (Revision) ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ವಿರಾಮದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು:
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರವರೆಗೆ (3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಲು ಸಮಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳು (Admit Card / Hall Ticket) ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2027 (ಮಂಗಳವಾರ): ಪೇಂಟಿಂಗ್ (Painting) [10:30 AM – 12:30 PM]
- ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2027 (ಬುಧವಾರ): ಗಣಿತ (Mathematics Standard / Mathematics Basic) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2027 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ (Home Science) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2027 (ಸೋಮವಾರ): ವಿಜ್ಞಾನ (Science) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2027 (ಬುಧವಾರ): ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ / ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ / ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Computer Applications / IT / Artificial Intelligence) [10:30 AM – 12:30 PM]
- ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2027 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (English Communicative / English Language & Literature) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2027 (ಶನಿವಾರ): ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು (Kannada / Malayalam / Odia / Assamese / Sindhi) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಮಾರ್ಚ್ 1, 2027 (ಸೋಮವಾರ): ಸಂಸ್ಕೃತ / ಅರೇಬಿಕ್ (Sanskrit / Arabic) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಮಾರ್ಚ್ 3, 2027 (ಬುಧವಾರ): ಹಿಂದಿ (Hindi Course-A / Hindi Course-B) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಮಾರ್ಚ್ 8, 2027 (ಸೋಮವಾರ): ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (Social Science) [10:30 AM – 1:30 PM]
- ಮಾರ್ಚ್ 9, 2027 (ಮಂಗಳವಾರ): ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳು (German / French / NCC / Foreign Languages) [10:30 AM – 1:30 PM]