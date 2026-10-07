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- India Latest News Live: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಸಿಜೆಪಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಬಿಟ್ಚಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ
India Latest News Live: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಸಿಜೆಪಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಬಿಟ್ಚಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ
ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ‘ಬಿಟ್ಚಾಟ್’ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಭವವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸರ್ವರ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲೂಟುತ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ಟ್ವೀಟರ್ನ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದ ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಿಟ್ಚಾಟ್ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಚಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಪ್ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.