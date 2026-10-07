ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಲಾಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬರ್ಗರ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 'ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್ ಸೆಡಿಬಾ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೋಮಿನಿನ್ ಜಾತಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 1.95 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು 'ಹೋಮೋ' ಕುಲದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬರ್ಗರ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ 2008 ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ‘ಮಲಾಪ’ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂಳೆಯು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದ ಹೊಸ 'ಹೋಮಿನಿನ್' ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಲೀ ಬರ್ಗರ್ (Lee Berger) ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಈ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ 'ಸೈನ್ಸ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ "ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್ ಸೆಡಿಬಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಹೋಮೋ-ಸಮಾನ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿತ್ ಜಾತಿ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಮಕರಣ
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕೊರಳಿನ ಎಲುಬಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್ನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ‘ಮಲಾಪ ಹೋಮಿನಿನ್ 1’ (MH1) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ‘ಮಲಾಪ ಹೋಮಿನಿನ್ 2’ (MH2) ಸಹ ದೊರೆಯಿತು.
ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 1.78 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 1.95 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಜಾತಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್ ಸೆಡಿಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. 'ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್' ಎಂದರೆ "ದಕ್ಷಿಣದ ವಾನರ" ಎಂದರ್ಥ. 'ಸೆಡಿಬಾ' ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೆಸೊಥೊ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ "ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೀರು ಬುಗ್ಗೆ" ಅಥವಾ "ಕಾರಂಜಿ". ಮಲಾಪ ಹೋಮಿನಿನ್ 1 (MH1) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ (Holotype) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು - ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲಗಳು
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾವಿಷಯವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ – ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರ ಮೂಲವಾದ 'ಹೋಮೋ' (Homo) ಕುಲವು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.
ವಿಕಸನೀಯ ಹಂತ: 'ಎ. ಸೆಡಿಬಾ' ಜಾತಿಕೆಯು ಹಳೆಯ ಜಾತಿಯಾದ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ನಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬರ್ಗರ್ ಅವರ ತಂಡ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಮಿಶ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಸಿನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ (Homo) ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿಕಸನೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ನಡಿಗೆ : ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು, ಸೊಂಟ, ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಪಾದದ ಮೂಳೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಪಾದದ ರಚನೆಯು ಎ. ಸೆಡಿಬಾ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು
ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ. ಸೆಡಿಬಾ ಎಂಬುದು ಎ. ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ಜಾತಿಯ ಕಾಲಾಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಮಾನವನ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಕಾಲಮಾನ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ವಿಕಸನೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಾಲ್ ಡಿರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು:
ಗುಹೆಯ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಕಲ್ಲು : ಮಲಾಪ ಗುಹೆಯ ಕೆಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿದ್ದ ಕೆಸರಿನ ಪದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.03 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಖನಿಜ ಪದರ (Flowstone) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.
ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ : ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು (ಓಲ್ಡುವಾಯಿ ಸಬ್ಕ್ರನ್ - Olduvai Subchron ಮಾದರಿ) ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಹ-ಜೀವಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು: ಹೋಮಿನಿನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು 2.36 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 1.50 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವು.
ಎರಡೂ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಶೇಖರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಕ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗದೇ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್ ಸೆಡಿಬಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಾಪ ಪ್ರದೇಶವು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತಾಣಗಳಾದ 'ಸ್ಟರ್ಕ್ಫಾಂಟೈನ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ವಾರ್ಟ್ಕ್ರಾನ್ಸ್' ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಲಾಪ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (9 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.