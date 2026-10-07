ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ರೇಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಪೈಕಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸತತವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಅಜಿತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಯಶಸ್ಸು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಜಿತ್, ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು’ ಎಂದ ಅಜಿತ್!
ಇದೀಗ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಆಟೋಡ್ರೊಮೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡು ಅಲ್ಗಾರ್ವ್ - ಪೋರ್ಟಿಮಾವೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ರೇಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಐ ಲವ್ ಯೂ ಆಲ್ ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರೀ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.