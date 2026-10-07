ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹90 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಈ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಖಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಮುದ್ರದಂಚಿನ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು!
ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮನೆಯಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಈ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದಂತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯ ಸಂಗಮ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಕ್ವೈಟ್ ಲಕ್ಸುರಿ' (Quiet luxury) ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ ಛಾವಣಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ದಂತದ ಬಣ್ಣ (ivory), ತಿಳಿ ಕಂದು (beige), ಮೃದುವಾದ ಟೌಪ್ (soft taupe) ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬೂದು (muted greys) ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃದುವಾದ ಸೋಫಾಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ರಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮನೆಯ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಸಮುದ್ರದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಮನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುವ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ. ಮನೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಿಟಿಯ ಗದ್ದಲದಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯಿರುವ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮನೆಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ
ಇನ್ನು ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಸಾರಾಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (Saraayah Malhotra) ಆಗಮನದ ನಂತರ, ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.