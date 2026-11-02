ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಂದು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳು 217 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೋದಿ ವಿರೋಧವೇ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಯುಟ್ಯೂಬರ್​ ಧ್ರುವ್​ ರಾಠಿ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್​ ದೀಪ್ಕೆ. ಇವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದೇಪದೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವರಂತೆಯೇ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಮಾನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಲಾಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರತದ ಪರ ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜರ್ಮನಿಯ ಯುಟ್ಯೂಬರ್​ ಧ್ರುವ್​ ರಾಠಿ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆ ಮರೆತು SIR ನತ್ತ

ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೆನ್​ ಝೀಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆ ಮರೆತು ಇದೀಗ SIR ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಿ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಷ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಇದೇ ಧ್ರುವ್​ ರಾಠಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಟರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬಿಜೆಪಿ, ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಇವರದ್ದೇ ಜಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಧ್ರುವ್​ ರಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಇದೇಕಾರಣದಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

217 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಹೌದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಯುಟ್ಯೂಬ್​ಗಳು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿವೆ. ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋ 217 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಈ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಯುಟ್ಯೂಬ್​ನಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಧ್ರುವ್​ ಯಾರೆಂದೇ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

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ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಇವರ ಗೋಳು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಅವಧಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ, ಧ್ರುವ್​ ರಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧಿಗಳೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ!