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- ಚೆನ್ನೈನ 'ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜು' ಮಹಿಮೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಓದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ!
ಚೆನ್ನೈನ 'ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜು' ಮಹಿಮೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಓದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ!
ಚೆನ್ನೈನ ಫೇಮಸ್ ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಓದಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಚೆನ್ನೈನ ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜು
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನೇಕ ಟಾಪ್ ನಟರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ 5 ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ನಟ ಜಯಂ ರವಿ
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಯಂ ರವಿ, ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓದು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ 'ಆಳವಂದಾನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸತತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟನಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಟನೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಬಾಲನಟನಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಆ ಬಳಿಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.
ನಟ ವಿಶಾಲ್
ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಕೂಡ ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಯನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ವಿಶಾಲ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸತತವಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಟ ಸೂರ್ಯ
ನಟ ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇವರು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ, ಆ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ಕೇವಲ ಟಾಪ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಪ್ ನಟ ವಿಜಯ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈನ ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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