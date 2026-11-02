ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿರುವ ರೋಹ್ತಾಂಗ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರೋಹ್ತಾಂಗ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿರುವ ರೋಹ್ತಾಂಗ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹14,000ರಿಂದ ₹15,000 ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 70 ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ, 200 ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ!
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹರ್ಷ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ರೋಹ್ತಾಂಗ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ದಿನದ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 60ರಿಂದ 70 ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು 200 ಕಪ್ಗಳಷ್ಟು ಚಹಾ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗೂ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಹಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹15 ಸಾವಿರ!
ಹರ್ಷ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಯ ಬೆಲೆ ₹100 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ₹40.
ಮ್ಯಾಗಿ: 60–70 ಪ್ಲೇಟ್ × ₹100 = ₹6,000–₹7,000
ಚಹಾ: 200 ಕಪ್ × ₹40 = ₹8,000 ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹14,000ರಿಂದ ₹15,000 ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.
ಆಫ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹರ್ಷ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ₹14,000ರಿಂದ ₹15,000 ಎಂಬುದು ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಲಾಭವಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗಿ, ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರ್ಚು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ, ಅಂಗಡಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ!
ರೋಹ್ತಾಂಗ್ ಪಾಸ್ನಂತಹ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆ, ಚಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದರೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಷ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.