ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನದಂದು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ವಂತಾರಾದಲ್ಲಿ 'ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರ್' ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು 'ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರ್' ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ವಂತಾರಾ' ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೈಕೆ
ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಉಚಿತ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಆಧುನಿಕ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ (2 ಮಿಲಿಯನ್) ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವೂ ಅಮೂಲ್ಯ : ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ತಳಮಟ್ಟದ ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ದಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. 'ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರ್' ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಂತಹ ಸೇವಾಕರ್ತರ ಜೊತೆ ನಿಂತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ 'ಎವ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್' ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬದ್ಧತೆ ಎಂದರು.
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮತ್ತು ವಂತಾರಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರವಾಸ
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ AWBI ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ" ಎಂದರು.
ವಂತಾರಾ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ವಂತಾರಾ ಪ್ರವಾಸ: ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳು, ವನ್ಯಮೃಗಗಳು, ಜೀಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಂತಾರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಲ ತುಂಬಲು ವಂತಾರಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ:
ಸಲಕರಣೆ ಪೂರೈಕೆ: ಮೊಬೈಲ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಪ್ರಾಣಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಲು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ತಡೆ: ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ಮೂಡಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.