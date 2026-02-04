- Home
India Latest News Live: ಡೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ತೋರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಾಂಗ್
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಡೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು, ‘ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಬೇಡಿ, ಗೌರವಿಸಿ’ ಎಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಐಎಂಎಫ್ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಸಿರಿವಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮಸ್ಕ್, ‘ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದವರು ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕು. ಭಾರತವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.