ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರ ಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.52 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 84.5ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.4): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರ ಗಣತಿಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 35 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1.52 ಲಕ್ಷ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರಲ್ಲಿ 84.5% ರಷ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, 10.7% ರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು 42.4% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವು ಸಚಿವಾಲಯದ ನಮಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರನ್ನು ಗಣತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅವರನ್ನು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 23 ರವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು 1.52 ಲಕ್ಷ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48.7% ಮಹಿಳೆಯರು (74,427), 51.3% ಪುರುಷರು (78,374), ಮತ್ತು 0.007% ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು (12).
ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗದ ಡೇಟಾ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 60.3% ರಷ್ಟು SC ಸಮುದಾಯಗಳು (92,089), 13.7% ರಷ್ಟು OBC ಸಮುದಾಯಗಳು (20,954) ಮತ್ತು 10.5% ರಷ್ಟು ST ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. 16,329 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರು (10.7%) ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನ ಹೆಚ್ಚಳ
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, 6,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರಲ್ಲಿ 4,289 ಜನರು ಆ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,286 ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 729 ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು.
ನಮಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರನ್ನು "ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ" ಬೀದಿಗಳು, ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ವಸ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರುಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ವಿಭಾಗ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮದಾಸ್ ಅಠಾವಳೆ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ, 7,402 ಕಾರ್ಮಿಕರು "ಇತರೆ" ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆರಿಸುವವರ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದ ನಮಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಡಿಎಂಕೆಯ ಈರೋಡ್ ಸಂಸದ ಕೆ.ಇ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 89,000 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಎಣಿಸಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 95.8% ಪುರುಷರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ, 91.95% ರಷ್ಟು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 8.05% ರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.