T20 World Cup 2026: ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಈ 5 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ!
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಐವರು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇವರೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಗಳು.
1. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ಭಾರತ)
2. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಓಪನರ್. ಇವರು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳುವ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವರದ್ದು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ 194.74ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1,297 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
3. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ)
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್. ಇವರು 111 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 187 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ 11.50 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾನೆಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಬೌಲರ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಬಹುದು. ಇವರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ 6ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
4. ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
5. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
