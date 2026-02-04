ಮಹೀಂದ್ರ &amp; ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ XUV 7XO ಕಾರನ್ನು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ವಾಹನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನೊಳಗಿನ ಮನರಂಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ XUV 7XO ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾರು. ಈ ಫೀಚರ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಕೇಳುವ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್‌ನ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.

ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು Gaana ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, SonyLIV ಮೂಲಕ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಲೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದ ಮೊದಲ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ SonyLIV ಆಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರ XUV 7XO ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐದು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 13.66 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 24.92 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 203bhp ಪವರ್ ನೀಡುವ 2.0L ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 185bhp ಪವರ್ ನೀಡುವ 2.2L ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿವೆ. ಇವೆರಡೂ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೈ-ಎಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು AWD (ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್‌ಗಳು

ಮಹೀಂದ್ರ XUV 7XO ತನ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, 16-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಪವರ್ಡ್ ಬಾಸ್ ಮೋಡ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 7 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಸೂಟ್, 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ISOFIX ಸೀಟ್ ಆಂಕಾರೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಹೋಲ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್

ಈ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೆ 16.03 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49ಕ್ಕೆ 41.66 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.