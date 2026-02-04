ಮೇರಿಲ್ಬೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (MCC) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 73 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್, ಓವರ್ತ್ರೋ, ಡೆಡ್ ಬಾಲ್, ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್-ಬಾಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.4): ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 73 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಓವರ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು, ಓವರ್ತ್ರೋಗಳು, ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 2022 ರ ನಂತರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ
1. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ಕೊನೇ ಓವರ್ ನಿಯಮ ಬದಲು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಮೇರಿಲ್ಬೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (MCC) ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ "ಆಟದ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದೆ. MCC, "ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಓವರ್ನ ಉಳಿದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮರುದಿನ ಪೂರ್ಣಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2. ಓವರ್ತ್ರೋ ಮತ್ತು 'ಡೆಡ್ ಬಾಲ್' ನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಓವರ್ತ್ರೋ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಸೆದಾಗ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ನ ಆಚೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ತ್ರೋವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ, ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂದರೆ ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ರನ್ ಬಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಡೆಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
3. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್-ಡಿ ಬ್ಯಾಟ್, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗ. ಎಂಸಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಪನ್-ಏಜ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಓಪನ್-ಏಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ನಿಯಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳ
ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಔಟ್ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ: ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಾಟ್ ಆಡಿದ ನಂತರ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವನು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಫೀಲ್ಡರ್ ಜೊತೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಜೊತೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದರೆ: ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿದರೆ, ಅವನು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊದಲು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಬಡಿದು ನಂತರ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕ್ರಿಕಟ್ನ ಬ್ಯಾಟ್-ಬಾಲ್ ಮಾನದಂಡ
ಎಂಸಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೂರು ಗಾತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸೈಜ್-1, ಸೈಜ್-2, ಸೈಜ್-3.
ಸೈಜ್-1: ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೈಜ್ 2: ಈ ಚೆಂಡು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈಜ್ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೈಜ್ 3: ಈ ಚೆಂಡು ಕಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ. ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಟವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾತ್ರದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದರ ನಿಗದಿತ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಸಿಸಿ
ಎಂಸಿಸಿ 1787 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಸಿಸಿ 1788 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ರಚನೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಎಂಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.