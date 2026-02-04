ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ವಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.&nbsp;

ತಿರುವನಂತಪುರ (ಫೆ.4): ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿಯ ಸತತ ಎರಡು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಥುಂಬಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸಿ ತಲುಪಿದ ದೋವಲ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ದೋವಲ್ ಅವರ ಥುಂಬಾ ಭೇಟಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ದೋವಲ್, ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೂ, ದೋವಲ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅಜಿತ್‌ ದೋವಲ್‌ ಈ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌, ಕಾನ್ವೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ವಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ 6 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜ.22-23ರಂದು ಅವರ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಸ್ರೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೋದ ವೈಫಲ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಮೋಟಾರ್ ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವಿವರಣೆ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅದೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ದೋವಾಲ್‌ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕವೂ ಇದು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಗೆ ಅವರು ವರದಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ವಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.