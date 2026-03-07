ಜನರು ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡುವುದೇಕೆ?, ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು 5 ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ!
5 banned streaming apps: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5 OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲವಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5 OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಜನರು ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು (ವ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಟಾವರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು) ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
1. ಹೆಚ್ಚಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕುತೂಹಲ. ಕೇವಲ ಮೋಜು, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಜನರು ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನಚರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು 'ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಧನ'ವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯ
ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಯರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಸಹ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶೂನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ
ಒಂಟಿತನ, ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಜನರು ಇಂತಹ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
5. ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ.
ತೀರ್ಮಾನ
ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ