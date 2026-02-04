- Home
ಚೀನಾದ ಝೋ ಯುವಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆಕೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಅಕೆಗೆ ಈಗ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ಝೋ ಯುವಾನ್ಗೆ ಈಗ ವಿಚಾರನೆ ಭೀತಿ
ಹೌದು ಚೀನಾದ 40 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ,ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಝೋ ಯುವಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಚೀನಾದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಝೋ ಯುವಾನ್ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಎಂಬ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಕೆಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಆಕೆಗೆ ತನಿಖೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬೋಧಕಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಝೋ
ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬೋಧಕ (sexual intelligence instructor) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಝೋ ಯುವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಜನವರಿ 30 ರಂದು, ಚಾಂಗ್ಶಾದಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಝೋ ಯುವಾನ್ ಅವರ ವೈರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಬಲೀಕರಣ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ನೋಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 31 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಝೋ
ಝೋ ಯುವಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ಚೀನೀ ಲೈಂಗಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಪುರುಷರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ' ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಆಕೆ 88,000 ಯುವಾನ್ (US$12,668)ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆಯ ಕೆಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 100,000 ಯುವಾನ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ 24ರಿಂದ 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ ಆದಾಯವನ್ನು (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹31 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿದವು.
ಕೋರ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾದ
ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಯ್ತು. ಝೋ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪುರುಷರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು, ಅವರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಯಸಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಇವರು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಶ್ಲೀಲ ಉದ್ಯಮದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಲೈಂಗಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು
ಆಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಜನವರಿ 22ರಂದು ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕೆಯ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಒಟ್ಟು 8 ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ.
