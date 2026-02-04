How Ajit Doval Bold Stance Secured India-US Trade Deal ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.4): ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ಗೆ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್, 'ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಯತ್ನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರುಬಿಯೋಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್
ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೋವಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಾಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು
ದೋವಲ್ ಭೇಟಿಯ ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಸಡಿಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು "ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರ" ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದಷ್ಟೇ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ರಾಯಭಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್
ಸೋಮವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2) ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಘೋಷಣೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶ್ವೇತಭವನವು ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 25% ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ನಾಯಕರ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ
ನವದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಟ್ರಂಪ್ ಆ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ."
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಬೇರೆಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ನಾಯಕರ ಮುಂಬರುವ ಭೇಟಿಗಳು ಸಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಉಳಿದಿದೆ, ಸಾಗಣೆಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿವೆ, ಇದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.