Supreme Court: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ 2021ರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. 2021ರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ.
- Home
- News
- India News
- India Latest News Live: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ; ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
LIVE NOW
India Latest News Live: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ; ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ಸಾರಾಂಶ
ಚೆನ್ನೈ: 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನರಕಾಸುರನಿದ್ದಂತೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿದ ಡಿಎಂಕೆ ತೆಂಕಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ಜೆ. ಜೆಯಬಾಲನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಕಸಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನರಕಾಸುರನಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡೋಣ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
07:54 AM (IST) Nov 20
India Latest News Live 20 November 2025ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ; ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
Read Full Story