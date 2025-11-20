ತಂದೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಸಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅನುಮೋದಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಡ!
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇದಿಕೆ (FITE) ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿ, ತಂದೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ HR ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿತ ವೇತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ, ನೌಕರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ, ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ತಡೆ
ತಂದೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಲವಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಜೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಟಿಸಿಎಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಟಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರುಗೊಳಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿವರ ಕೇಳಿತು. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಪನಿಯ ನಡೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಟಿಸಿಎಸ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡದ ಆರೋಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
FITE ಮತ್ತು NITES ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (Bench) ಇಟ್ಟು, ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಡ, ಬಲವಂತ ‘ಅಪೇಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಗಮನ’ ನೀತಿ, ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತಡೆ, ಕೆಲಸದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಜಾ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಲಸ ತೊರೆಯಲು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆತಂಕ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಭೀತಿ
ಟಿಸಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ‘ಅಪಯುಕ್ತ’ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಗಮನ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.