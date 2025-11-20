ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಕುರಿತ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುದ್ಧದ ನಿಜವಾದ ವಿಜೇತ ಚೀನಾ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.20): ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದ ನಿಜವಾದ ವಿಜೇತರು ಭಾರತವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಚೀನಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಚೀನಾ ತನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮ ಗುರಿಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ಅವಕಾಶವಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು" ಎಂದು ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಮೇ 7-10) ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು JF-17 ಮತ್ತು J-10C ನಂತಹ ಚೀನೀ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, PL-15 ನಂತಹ ದೃಶ್ಯ-ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚೆ (BVR) ವಾಯು-ಆಕಾಶ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, HQ-9 ಮತ್ತು HQ-16 ನಂತಹ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದ ವಿಚಕ್ಷಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಡೌ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿತು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚೀನೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಯುದ್ಧದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. 1970 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೀಜಿಂಗ್ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋವಿಯತ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿತು, ಮತ್ತು ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉದ್ಯಮವು ಆಗ ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಚೀನಾ ಹೈಟೆಕ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
SIPRI 2025 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬೀಜಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5.9% ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ.ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು. ಬೀಜಿಂಗ್ ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು.
"ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾದ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ HQ-9 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, PL-15 ವಾಯು-ಆಕಾಶ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು J-10 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ "ಪ್ರಾಕ್ಸಿ-ಯುದ್ಧ" ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. "ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು "ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಯುದ್ಧ" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಚೋದಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತನವಾದ ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು?
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮೇ 7 ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು.1971 ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ಯುದ್ಧ ಇದಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 7 ರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ 125 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ವಾಯು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಮೂರು ರಫೇಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ, ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನಾಲ್ಕು ರಫೇಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಭಾರತವು ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತಾದರೂ, ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಆ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲವೂ ರಫೇಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
"ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಹಾರಿಸಿದ ಮೂರು ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ರಫೇಲ್ ಆಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರಾಟದ ಅಂಶವಾಯಿತು." ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೂರು ಜೆಟ್ ನಷ್ಟ
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಜೆರೋಮ್ ಬೆಲ್ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಫೇಲ್, ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸುಖೋಯ್ ಮತ್ತು ಮಿರಾಜ್ 2000.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಎರಿಕ್ ಟ್ರಾಪಿಯರ್, ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. "ವಿಸ್ತೃತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12,000 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ರಾಡಾರ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಘಟಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದರು.