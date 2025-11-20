ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 'ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ' ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೋಸದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಂದೆ 'ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ' ಅಥವಾ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಸಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿವಿಧ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಿಸಿ/ಮೊಬೈಲ್/ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಲ್ಲವೇ https://jeevanpramaan.gov.in/v1.0/locatecentre/locate ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ವಿಂಡೋಸ್ಗಾಗಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು https://jeevanpramaan.gov.in ನಲ್ಲಿ 'ಡೌನ್ಲೋಡ್' ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2. ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು 'ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್-ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು OTP ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ - otp ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
4. ಸರಿಯಾದ OTP ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪುಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - 'ವಿಂಡೋಸ್ OS ಗಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ - ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು - ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
6. ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ .zip ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ - .zip ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 'ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್' ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು https://jeevanpramaan.gov.in ನಲ್ಲಿ 'ಡೌನ್ಲೋಡ್' ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2. ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು 'ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್-ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು OTP ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ - otp ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
4. ಸರಿಯಾದ OTP ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪುಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ‘ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ‘
5. ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್-ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ - ಲಿಂಕ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು - ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ - ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (apk ಫೈಲ್) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.