ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೂ 5 ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್, 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯಾರು?
ಪಾಟ್ನಾ (ನ.20) ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷ ದೇಶವನ್ನಾಳಿದ ಸಿಎಂ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 19 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ, ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮಲಿಂಗ್.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತೀ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮಲಿಂಗ್: ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 1994ರಿಂದ ಮೇ 26, 2019ರ ವರೆಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮಲಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನೀವನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್: ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯತ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 11, 2024ರ ವರೆಗೆ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಬಿಜೆಡಿ ಪಕ್ಷ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇವೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.1997 ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5, 2000 ವೆರೆಗ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಗೇಗೋಂಗ್ ಅಪಂಗ್: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗೇಗೋಂಗ್ ಅಪಂಗ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲ್ ತನ್ಹಾವಾಲ: ಮಿಜೋರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಲಾಲ್ ತನ್ಹಾವಾಲ ಮಿಜೋರಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀರ್ಷ ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
- ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ (25 ವರ್ಷ) ಸಿಕ್ಕಿಂ
- ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ (24 ವರ್ಷ) ಒಡಿಶಾ
- ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು (23 ವರ್ಷ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
- ಗೇಗೊಂಗ್ ಅಪಂಗ್(22 ವರ್ಷ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
- ಲಾಲ್ ತನ್ಹವಾಲ (22 ವರ್ಷ) ಮಿಜೋರಾಂ
- ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ (21 ವರ್ಷ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
- ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್(19 ವರ್ಷ) ತ್ರಿಪುರಾ
- ಎಂ ಕರುಣಾನಿಧಿ (18 ವರ್ಷ) ತಮಿಳುನಾಡು
- ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ (18 ವರ್ಷ) ಪಂಜಾಬ್