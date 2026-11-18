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- India Latest News Live: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, AAP ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ !
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India Latest News Live: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, AAP ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ !
ಸಾರಾಂಶ
ಕೋಲ್ಕತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 30 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ವಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಯಶ್, ರಣಬೀರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಮಾಂಸಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ರಾಮಾಯಾಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ವಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
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09:30 AM (IST) Nov 18
India Latest News Live 18 November 2026 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, AAP ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ !
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿಗತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಆರ್ಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2026-27ರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.Read Full Story