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- ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ನಸ್ಲೆನ್ಗೆ ಹೀರೋ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್: ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ನಸ್ಲೆನ್ಗೆ ಹೀರೋ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್: ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Suriya Expensive Gift to Naslen: ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಸ್ಲೆನ್ಗೆ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ನಸ್ಲೆನ್
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ, ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಮಲಯಾಳಂ ಯುವ ನಟ ನಸ್ಲೆನ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿರುವ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ 'ಕರುಪ್ಪು', 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಟರ ನಟನೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಜ್ರಿಯಾ ತಮಿಳಿಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಮಲಯಾಳಂ ಯುವ ನಟ ನಸ್ಲೆನ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಲೇ 'ಪ್ರೇಮಲು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ನಸ್ಲೆನ್, 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ.
ನಸ್ಲೆನ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್!
ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಸ್ಲೆನ್ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ತಮಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕೈಗಡಿಯಾರವೊಂದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಸ್ಲೆನ್, ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸೋಕೆ ಸೂರ್ಯ ಅಣ್ಣ ತಮಗೆ ಈ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೇ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಚ್ನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷನಾ?
ಸೂರ್ಯ ನಸ್ಲೆನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಸುರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯ ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಹ ನಟನ ಆಸೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಗಿಫ್ಟ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ನಸ್ಲೆನ್?
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ನಸ್ಲೆನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಳೆದ 2019ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ತಣ್ಣೀರ್ ಮಾದನ್ ದಿನಂಗಳ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 'ಕುರುತಿ', 'ಸೂಪರ್ ಶರಣ್ಯ', 'ಹೋಮ್', 'ಜೋ ಅಂಡ್ ಜೋ', 'ನೈಮರ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿರೀಶ್ ಎ.ಡಿ. ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಪ್ರೇಮಲು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 'ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಮ್ಖಾನಾ', 'ಲೋಕ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 - ಚಂದ್ರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಸ್ಲೆನ್ಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ವಾಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ.
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