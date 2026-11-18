ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು 'ಮೇಗಮೈ ವಂಧು ಪೋಗಿರೆನ್' ಹಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್. ಎಸ್ಪಿಬಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 1999ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ತುಳ್ಳಾದ ಮನಮುಮ್ ತುಳ್ಳುಮ್' ಚಿತ್ರದ 'ಮೇಗಮೈ ವಂಧು ಪೋಗಿರೆನ್' ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟದ ಮೆಲೋಡಿ. ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರದ್ದು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, 'ಮೇಗಮೈ ವಂಧು ಪೋಗಿರೆನ್' ಹಾಡು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅನೇಕ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಾಜೇಶ್, 1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗೌರಿ ಗಣೇಶ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಯನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಚೌಟ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ನಿನ್ನೆ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ' ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಯೇಟೋ ವೆಳ್ಳಿಪೋಯಿಂದಿ ಮನಸು' ಹಾಡಿನ ಗಾಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಇನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಮಿಳು ಹಾಡುಗಳೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. 'ಮುರೈ ಮಾಪ್ಪಿಳ್ಳೈ' ಚಿತ್ರದ 'ಅಕ್ಕ ಮಗಲೇ', 'ಉನ್ನೈ ಕೊಡು ಎನ್ನೈ ತರುವೇನ್' ಚಿತ್ರದ 'ಸೊಲ್ಲು ತಲೈವಾ', 'ಎನ್ನವಳೇ' ಚಿತ್ರದ 'ರಾ ರಾ ರಾಜಕುಮಾರ' ಹಾಗೂ 'ರಾಜಾ' ಚಿತ್ರದ 'ನೀ ಪಾರ್ಕ್ಕಿರಾಯ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು 'ಮೇಗಮೈ ವಂಧು ಪೋಗಿರೆನ್' ಹಾಡು.
ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ದಿವಂಗತ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ. ಎಸ್ಪಿಬಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಬದುಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿರರ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಾವು 'ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಗಾಯನ ಪರಂಪರೆಯವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು.
ಎಸ್ಪಿಬಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಪಿಬಿ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡತನವನ್ನು ಸಾರುವ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನೂ ರಾಜೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಹಾಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಡಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಹಾಡಿನ ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ರಾಜೇಶ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಹಾಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ?' ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದವರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ!
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜೇಶ್, ಎಸ್ಪಿಬಿ ಅವರ ವಿನಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಹಾಡಿಗೆ ನೂರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಕನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕ ಘಂಟಸಾಲ ಅವರ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಎದುರಾದಾಗ ಎಸ್ಪಿಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ ಭಾಷೆಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಗುನುಗುವ ಆ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರದ್ದು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಧುರ ಗೀತೆಯೇ 'ಮೇಗಮೈ ವಂಧು ಪೋಗಿರೆನ್'!