ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ನವಸಾರಿ ನಡುವಿನ ಸಚಿನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಗಾಂಧಿನಗರ-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ-4 ಕೋಚ್ನ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಪಿಎಫ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.18): ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ನವಸಾರಿ ನಡುವಿನ ಸಚಿನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ (Sachin railway station) ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 17) ಸಂಜೆ ಗಾಂಧಿನಗರ-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (Gandhinagar-Mumbai Vande Bharat Express) ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಸಿ-4 (C-4) ಕೋಚ್ನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಿನ ಗಾಜಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿ-4 ಕೋಚ್ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾನಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5.23ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೈಲು ಸೂರತ್ನಿಂದ ನವಸಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಚಿನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸೆದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ-4 ಕೋಚ್ನ ಕಿಟಕಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಬಡಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಿನ ಗಾಜು (Outer glass) ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದು, ದಿಢೀರ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೋಚ್ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಿಟಕಿಯ ಒಳಗಿನ ಗಾಜು (Inner glass) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ.
ಆರ್ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ; 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಘಟನೆ
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರತ್ ವಲಯದ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.