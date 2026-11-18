42ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ, 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಧನೆ, ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 18, 2026) ತಮ್ಮ 42ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ತಾಕತ್ತನ್ನು ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಂ ಕುರಿಯನ್. 1984ರ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, 2003ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ್ ಅಂತಿಕ್ಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ಮನಸ್ಸಿನಕ್ಕರೆ' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಆರಂಭವೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಯ್ಯಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಅದೇ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಪಿ. ವಾಸು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗಜಿನಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೂ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳವರೆಗೆ: ಬದಲಾದ ನಯನತಾರಾ ಇಮೇಜ್
2000ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಸಹಜ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಿಲ್ಲಾ' (2007) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಭರಿತ ಲುಕ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕಿಯರ ಕುರಿತಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ 'ಯಾರಡಿ ನೀ ಮೋಹಿನಿ' (2008), 'ಬಾಸ್ ಎಂಗಿರ ಭಾಸ್ಕರನ್' (2010) ಮತ್ತು 'ರಾಜಾ ರಾಣಿ' (2013) ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ದರ್ಬಾರ್', ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ವಿಲ್ಲು', 'ಬಿಗಿಲ್', ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಆರಂಭಂ', 'ವಿಶ್ವಾಸಂ' ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ 'ಆದವನ್', 'ಮಾಸ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ನಾಯಕಿಯೇ ಹೀರೋ: ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ
ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನಾಯಕಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 2010ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪುರುಷ ನಾಯಕನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನ ಬಲದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಮಾಯಾ (2015): ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದ 'ಮಾಯಾ', ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅರಂ (2017): ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಯನತಾರಾ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದಿಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು.
ಕೋಲಮಾವು ಕೋಕಿಲ ಮತ್ತು ಇಮೈಕ್ಕಾ ನೊಡಿಗಳು (2018): ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಕೋಲಮಾವು ಕೋಕಿಲ' ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ (2020) ಮತ್ತು ನೇತ್ರಿಕನ್ (2021): ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ತಮಾಷೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ದೇವತೆಯ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಮಾಜಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರಣಿ ಹಂತಕನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ ನಯನತಾರಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು: ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತು
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ 'ಶ್ರೀರಾಮರಾಜ್ಯಂ', 'ಸೈರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನ 'ಪುತಿಯ ನಿಯಮಂ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
2026ರಲ್ಲಿಯೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಾಚೆಗೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ನಯನತಾರಾ, 'ರೌಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, '9Skin' ಮತ್ತು 'Femi9' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ!
ಇನ್ನು 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ನಯನತಾರಾ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಲ್ಲ; ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ತಾರೆ.