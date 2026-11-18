ನಾರ್ಡ್ಪಾಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು '123456' ಮತ್ತು 'admin' ನಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಜನರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.18): ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ 'ನಾರ್ಡ್ಪಾಸ್' (NordPass) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2026ರ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ '123456', '12345678' ಮತ್ತು 'admin' ನಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 20 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ password, Admin@123, Welcome@123 ಮತ್ತು India@123 ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳೇ ಸೇರಿರುವುದು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಜನರಿಗಿರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ನಾರ್ಡ್ಪಾಸ್ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು ಈಗಲೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 123456 ನಂತಹ ಸರಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು (Number combination) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜನರು ತಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತ (Music), ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 'ಮೆಟಾಲಿಕಾ' (Metallica) ನಂತಹ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಸ್ಕಿಬಿಡಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್' (Skibidi Toilet) ನಂತಹ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ, ಜನರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Popular culture) ಅವರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಊಹಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ 44 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾರ್ಡ್ಪಾಸ್ (NordPass) ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಾರ್ಡ್ಲೇಯರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (NordLayer Intelligence) ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ಗಳು (Data leaks) ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ (Dark web) ಬಹಿರಂಗವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
|ಸ್ಥಾನ
|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು
|1.
|123456
|2.
|12345678
|3.
|admin
|ಟಾಪ್ 20 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪದಗಳು
|1234, 12345, 123456789, password, 1234567890
|ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳು
|Admin@123, Welcome@123, admin@123, India@123
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ '123456' ನಂ.1; ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ 123456 ಈಗಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. admin ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 12345678 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾರ್ಡ್ಪಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಚಿತ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು (Special character) ಸೇರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವುಗಳ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಂತಹ 32 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು.