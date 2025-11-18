09:52 AM (IST) Nov 18

India Latest News Live 18 November 2025 ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ; ರಾಹುಲ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾತು!

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್‌ಗೆ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಎದುರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

