Full List of Public Holidays in 2026: 2026 ರ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 50 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 31 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು 19 ಐಚ್ಛಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎರಡು ಐಚ್ಛಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.18): ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯು 2026 ರ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು 19 ಐಚ್ಛಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ 50 ದಿನಗಳು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ 19 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಐಚ್ಛಿಕ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ರಜಾ ದಿನಗಳು
2025 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಜೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ ವಾರದ ದಿನಗಳ ವಿರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು
- ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 12 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ರಜಾದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿವೆ.
- ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
2026 ರ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
2026ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಜನವರಿ 14: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ / ಮಾಘ ಬಿಹು / ಪೊಂಗಲ್
ಜನವರಿ 23: ಬಸಂತ್ ಪಂಚಮಿ
ಜನವರಿ 26: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಗುರು ರವಿದಾಸ್ ಜಯಂತಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 12: ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜಯಂತಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 19: ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ
ಮಾರ್ಚ್ 2: ಹೋಳಿ ದಹನ್
ಮಾರ್ಚ್ 3: ಧೂಳಂಡಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21: ರಾಮದೇವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ತೇಜ ದಶಮಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19: ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ
ನವೆಂಬರ್ 8: ದೀಪಾವಳಿ
ನವೆಂಬರ್ 9: ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ
ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ:
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ - ಜನವರಿ 26
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ - ಆಗಸ್ಟ್ 15
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2