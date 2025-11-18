ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ವಾಹನಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.18): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾಹನಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ: 10-15 ವರ್ಷಗಳು, 15-20 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ವಾಹನವು ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಾಹನದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ದರ?
ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಟ್ರಕ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ₹25,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶುಲ್ಕ ₹2,500 ಇತ್ತು.
ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ₹1,800 ರ ಬದಲು ₹20,000 ಪಾವತಿಸಲಿವೆ. 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಈಗ ₹15,000 ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ₹7,000 ಪಾವತಿಸಲಿವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ₹600 ರಿಂದ ₹2,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮ 81 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಈಗ ₹400, ಎಲ್ಎಂವಿಗಳು ₹600 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ₹1,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಹನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಕ್ರಮ
ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್-ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.