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- India Latest News Live: 538 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ 180 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಅರಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ! 440 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ?
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India Latest News Live: 538 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ 180 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಅರಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ! 440 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ?
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ ನಿನೋ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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ಇನ್ನು ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಇರುವುದು ಸದ್ಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ 'ಗ್ರೇಡ್-3’ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಎಲ್ನಿನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
07:20 AM (IST) Nov 16
India Latest News Live 16 November 2026 538 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ 180 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಅರಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ! 440 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ?
ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 538 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 440 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಅರಮನೆ ಡಬ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.Read Full Story
07:05 AM (IST) Nov 16
India Latest News Live 16 November 2026 ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಧನೆ - ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಯಾಚ್; ಭೂಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22 ತಾಸು ಸುತ್ತು
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ 22 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಇದು 26 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಮರುಬಳಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.Read Full Story
06:20 AM (IST) Nov 16
India Latest News Live 16 November 2026 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ? ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ?
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.Read Full Story
06:07 AM (IST) Nov 16
India Latest News Live 16 November 2026 ಪಾಕ್ ಉಗ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ರೈಲು ಹಳಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ 21ರ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿ !
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.Read Full Story