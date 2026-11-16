ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂರು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, 2027ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಹಾಗೂ 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಕಾರುಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ (Low maintenance) ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಈ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Maruti Suzuki WagonR Facelift)
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ (Camouflaged) ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ (Testing) ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೊರಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ: ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಟಾಲ್-ಬಾಯ್' (Tall-boy) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಬದಲಾದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಹೊಸ ರಿಯರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿವೆ.
ಒಳಾಂಗಣ (Interior): ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ Z12E ಎಂಜಿನ್ & ಅಂಡರ್ಬಾಡಿ ಸಿಎನ್ಜಿ: ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.2-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರುತಿಯ ಹೊಸ 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ Z12E ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಬಹುದು (ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಡಿಜೈರ್ ಮತ್ತು ಬಲೆನೊದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ). 1.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಬಾಡಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ (Underbody CNG tank) ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ (ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ).
ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹ್ಯುಂಡೈ i20 (4th Generation Hyundai i20)
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ i20 ಕಾರನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಳತೆ: ಹೊಸ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು (DRLs), ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್, ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಇರಲಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿವೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಯು 4,130 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,780 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 346 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪನೋರಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದರ ಹೈ-ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪನೋರಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್: ವಿದೇಶಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸೆನ್ಸ್ ADAS (ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಟೋನೊಮಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಲೇನ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್), 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ (Next-Gen Hyundai Grand i10 Nios)
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಕಾರು ಹ್ಯುಂಡೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯು 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಾತ್ರ: ನೂತನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಸುಮಾರು 3.95 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್: ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ವೇರಿಯಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.