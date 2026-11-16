ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನದ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 15, 2026ರಂದು ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಯ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿದೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಈ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೇಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ @woof.n.whisk ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಟಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದರೆ ಸಾಕು!