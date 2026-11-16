ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.16): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ನೆಕ್ಸಾನ್' (Tata Nexon) ಕಾರಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು (New Generation Model) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ (Testing) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನೂತನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ!
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೂತನ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ಹೊರಭಾಗ (Exterior) ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (Interior) ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ (First full-generation update) ಆಗಿರಲಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ (Boxy & upright) ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ ರೂಫ್ ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ (Flat) ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ (Headroom) ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಉತ್ತಮ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ದುಂಡಾದ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು, ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊರಗಿನ ಮಿರರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಹೈ-ಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನೂತನ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳುವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ (Panoramic sunroof), ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (Level-2 ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ (ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ).
ಹೊಸ ATLAS ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ವಿವರ
ಮಲ್ಟಿ-ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನೂತನ ATLAS ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದಲ್ಲಿ (Tata Sierra) ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೊಸ 'ಕ್ರಯೋಜೆಟ್' (Kryojet) ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ನಿಖರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 2027ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.