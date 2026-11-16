₹69 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್: ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ!
ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲಾಸಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದ್ಭುತ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆನಪುಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ದೇವರಮನೆ ಜೊತೆಗೆ 69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್
ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಭವ್ಯವಾದ ಲುಕ್
ಧವನ್ ಅವರ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆ. ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ವುಡನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂರಲು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳು, ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಧವನ್ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಧವನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಧವನ್ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಸೆಕ್ಟರ್ 54ರಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ದ ಡೇಲಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 65.61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 68.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ
ಊಟದ ಕೋಣೆ (ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ) ಕೂಡ ಮನೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲಂಕಾರವಿದ್ದು, ಶೇರಾವಾಲಿ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವ ದೇವರಮನೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ
ಈ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 5,750 ರಿಂದ 6,040 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟವರ್ 1ರ 24ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಧವನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
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