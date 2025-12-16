- Home
India Latest News Live: ಪಹಲ್ಗಾಂ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ: ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 1597 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಏ.22ರಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ಸೇರಿ 26 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಹಲ್ಗಾಂ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳವು (ಎನ್ಐಎ) ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ (ಎಲ್ಇಟಿ) ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖವಾಣಿ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಟಿಆರ್ಎಫ್) ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಾಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಚು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಎಲ್ಇಟಿ/ಟಿಆರ್ಎಫ್ ಸಂಘಟನೆ ಈ ದಾಳಿಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.