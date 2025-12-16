- Home
- Automobile
- Car News
- ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಲಾಂಚ್
ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಲಾಂಚ್
ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಲಾಂಚ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸಾಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್
ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಹೊಸತನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಕಾಶದ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ 5 ಸೀಟರ್, 6 ಸೀಟರ್ ಹಾಗೂ 7 ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ
ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಇಂಟೀಯರ್ ಹೊಂದಿದೆ. 5-ಸೀಟರ್ ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಐಸ್ ಗ್ರೇ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು 6 ಮತ್ತು 7-ಸೀಟರ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಅರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರು 11.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. (ಸೀಮಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ಔರಾ ಹೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಹೊಸ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಔರಾ ಹೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಔರಾ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟ್ ಬಂಪರ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನದಿಂದಲೂ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ SUV ಡೈನಾಮಿಕ್ ಔರಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ಸಮಕಾಲೀನ ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳಾದ ಸೆಲಾಡಾನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್, ಅದರ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್
ಹೊಸ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಿನ ಪ್ಲಶ್ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಈಗ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ - 6 ಮತ್ತು 7-ಆಸನಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಅರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾನ್, ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು 5-ಆಸನಗಳ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಐಸ್ ಗ್ರೇ, ಇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಮುಂದುವರೆದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಯವಾದ ಕಪ್ಪು-ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರಾ ಗ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಳ, ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಕಪ್ಪು-ನೀಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್
ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಭವವು ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ (14-ಇಂಚಿನ) HD ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಗಮ, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಾಗಿ ವರ್ಧಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಯು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಐ-ಸ್ವೈಪ್ ಟಚ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದು, AC, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವರ್ಧಿತ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಂತಹ ಸಂವಹನವು ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 17.78 ಸೆಂ.ಮೀ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಸರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.