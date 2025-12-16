ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ, ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಲಾ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ, ಒಟ್ಟು 28.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
IPL 2026 ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು UP ಯ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ 20 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 169.19 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 37.33 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಿಡ್ನಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಇವರಿಗಾಗಿ 28.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಲಾ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್
ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿತು. ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಟೈ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು 30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊತ್ತ 13 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಆದರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 14.20 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿತು.
19 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಬಲ ತುಂಬಲು ಚೆನ್ನೈ ಇವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿರುದ್ಧ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪದಾರ್ಪಣಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಬಲವೇ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 445 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20ಯ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 334 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ 2024ರ ಶೇರ್ ಇ ಪಂಜಾಬ್ ಟಿ20ಯ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 457 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.