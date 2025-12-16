ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಟಾ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಟಾ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಟಾಟಾ ಈ ಉಡೊಗೊರೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 21.29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಉಡುಗೊರೆ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದೇಶವೇ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರು
ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣದ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಯೆರಾ
ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 21.29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ). ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಟಾಟಾ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಫೋಟೋ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರಿನ ಜೊತೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೈಲೇಜ್ಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 87 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿತ್ತು.
ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
