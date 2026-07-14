05:56 AM (IST) Jul 14

India Latest News Live 14 July 2026ಚೀನಾಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌; ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದ EV ಮೋಟರ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 'ವಿಮಾಗ್‌ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌' ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ರಹಿತ ಇವಿ ಮೋಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಇವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
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05:46 AM (IST) Jul 14

India Latest News Live 14 July 2026ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ನಡೆಯುವ ಮೈದಾನದ ಹುಲ್ಲು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಫಿಫಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಫಿಫಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ತುಣುಕುಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

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