ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು, ಏಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು, ಏಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ ರವಿತೇಜ ನಟನೆಯ, ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ರಾಮ್ ಜೊತೆ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕಾಂತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಈ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸತತ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಕೊನೆಗೂ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹67 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ 'ಲೆನಿನ್' ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರಂತೆ
ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿತ್ತಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರಂತೆ. 'ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ತಮ್ಮದು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ₹10ರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ₹10ರ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತಂದರೂ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ವಾರ ₹300 ಖರ್ಚಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, 'ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದೇ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿಯ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ' ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.