ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮಗ ಯಶ್ ಅಹುಜಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮಗ ಯಶ್ ಅಹುಜಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ 'ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಗೋವಿಂದ, ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಜೊತೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.

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ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮಗ ಯಶ್ ಅಹುಜಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ರೂಪಾ' ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಿಂದ, ಮಗನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಅವನು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ'

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ಯಶ್ 'ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ' ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 'ಬೇರೆಯೇ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ' ಅಂತ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗಿಂತ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಬೇರೆಯೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಟನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಇರಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅವನು ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ಮಗನ ಎಂಟ್ರಿ

ಯಶ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಈ ತಾಯಿ-ಮಗ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀತಾ ಅವರು ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತಾನು ಯಶ್‌ಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಾನು ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರೂ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ಬಹುಶಃ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಿರಬೇಕು," ಎಂದು ಸುನೀತಾ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಬಿಝ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ

ಅಂದಹಾಗೆ, ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳು ಟೀನಾ ಕೂಡಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ನು, ಸುನೀತಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಲಾಕ್ ಅಪ್: ಸಚ್ ಯಾ ಸಜಾ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.