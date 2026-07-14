ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಟಿವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಯ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.14) : ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಟಿವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 400 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
12 ಒಟಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್
ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಸುದ್ದಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಾರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಟಿವಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 30 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಉಚಿತ ಅನಿಯಮಿತ ವೈ-ಫೈ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಪ್ಯಾಕ್
ಈ ಪ್ಯಾಕ್ 6 ತಿಂಗಳ ಫಸ್ಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ (ಎಫ್ಆರ್ಸಿ) ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹2,400 (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ), ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಜಿಯೋ ₹0 ಅಳವಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ₹0 ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಟಿವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್, ಲೈವ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ 55 ರೂ.ಗೆ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.