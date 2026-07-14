ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ವಾಪಸಾತಿಯೊಂದಿಗೆ, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌: ಕಳೆದ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬರೀ ಸೋಲುಗಳನ್ನೇ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಸೋತು ಕುಗ್ಗಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಏಕದಿನ ಸವಾಲು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಎಡ್ಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಜನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬುಮ್ರಾ, ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌, ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬಲ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.

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2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ 15 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ

2027 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 15 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, 50 ಓವರ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 6 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 3ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾದರೆ, ತವರಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಸರಣಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ.

ಸಂಭವನೀಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತ: ರೋಹಿತ್‌, ಗಿಲ್‌(ನಾಯಕ), ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್‌, ಅಕ್ಷರ್‌, ರಾಹುಲ್‌, ದುಬೆ/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌, ಕುಲ್ದೀಪ್‌, ಬೂಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್‌, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌/ಗುರ್ನೂರ್‌.

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ಪಂದ್ಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌/ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌