ಕಲ್ಪನಾ, ಸುನಿತಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್.. ಇಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ!
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಶತಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
NASA ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. NASA ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಇಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸೋಯುಜ್ ಎಂಎಸ್-29 (Soyuz MS-29) ಗಗನನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ 8:17ಕ್ಕೆ ಸೋಯುಜ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ
ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಬೈಕೊನೂರ್ ಕಾಸ್ಮೊಡ್ರೋಮ್ನಿಂದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:17ಕ್ಕೆ ಸೋಯುಜ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಪಯೋಟರ್ ಡುಬ್ರೊವ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಕಿಕಿನಾ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:26ಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿರುವ ಈ ತಂಡವು 'ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 74' ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹರಳುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಶೂನ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
AI ಆಧಾರಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವೈದ್ಯರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್?
ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ತಂದೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೂಲದವರು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ (M.D.) ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ಇವರು ಎಲೋನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರ SpaceX ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ 'ಫ್ಲೈಟ್ ಸರ್ಜನ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ (US Space Force) ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಖ್ಯಾತ ಗಗನಯಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾಸಾ ತನ್ನ 'NASA+' ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, 8 ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ತಂಡವು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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